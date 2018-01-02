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متحف الخط في طهران

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

يعد فن الخط من ابرز الفنون المنتشرة في ايران حيث يلقى اهتماما واسعا .وتحتضن المناحف والمعارض الفنية الكثير من الاعمال التي تتنوع بين الكلاسيكي والحديث ..ويحرض الخطاطون الايرانيون على استخدام ابيات الشعر التي تعود لشعراء كبار ويضفون لمستهم الخاصة عليها عند خطها..نتوقف عند فن الخط في ايران واهميته ونتعرف على متحف الخط في طهران من ثم سيكون لنا حوار مع ضيفنا الكريم حول هذا الفن ...

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