البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل لمواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
الخارجية الايرانية: الأحرى بترامب أن يهتم بالجوعى والمشردين وضحايا اطلاق النار في بلاده بدل التدخل في شؤون ايران
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: أكثر من 176 اعتداء من قوات الاحتلال على الصحفيين خلال شهر ديسمبر من عام 2017
مصادر عراقية: الداخلية تعلن عن قتل 15 انغماسيا بـ"داعش" اثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري
حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس واستمرار حالات الإسناد الإقليمي والدولي في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية
حماس:على الرئيس عباس دعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة
حماس:على الرئيس عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي
حماس:قانون القدس هو تمهيد لإعلان "الدولة اليهودية" التي تمثل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة
حماس: إقرار"الكنيست" قانون القدس وضمها للكيان استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة واستهداف الوجود الفلسطيني

الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقى والسفهاء

الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقى والسفهاء
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

نعت الناطق باسم قوات الحرس الثوري أعداء نظام الجمهورية الاسلامية بالحمقى تبعاً لنشوب أعمال شغب من جانب أشخاص مفضوحين يعارضون الثورة في بعض مناطق البلاد وبعد السيطرة على الأوضاع.

العالم - إيران

,نقلاً عن قسم العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني قال العميد رمضان شريف رداً على سؤال حول تعاون الحرس الثوري مع قوات الشرطة لتهدئة الإحتجاجات: إنّ الحرس الثوري لم يستلم حتى الآن طلباً من قوات الشرطة للالتحاق بهذه العمليات وإن القضية أصغر مما تبدو ولا ضرورة لتدخل الحرس الثوري.

وأضاف: لقد نجحت وزارة الداخلية بفضل خططها في صيانة الممتلكات العامة وسيادة الأمن. لكنه في نفس الوقت أشار إلى بعض المدن التي طلبت فيها قوات الشرطة من قوات التعبئة العامة دعماً لمواجهة الشغب حيث قام القائد «غيب برور» رئيس قوات التعبئة العامة بالتنسيق اللازم.

ورداً عن سؤال آخر حول حالة طهران العاصمة وإمكانية تدخل الحرس الثوري هنا لتهدئة الأوضاع قال مسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري: إنّ مقر «ثار الله» في العاصمة هو المسؤول عن سيادة الأمن فيها وقد قام باتخاذ الإجراءات المطلوبة.

ولفت العميد شريف إلى وجود تيار يسعى الى العبث بالممتلكات العامة ونشر الفوضي وتسريب خوف وقلق نفسي لدى المواطنين وقد باء بفشل في محاولاته بفضل الخطط الموضوعة والتنسيق المنشود بين مقر 'ثار الله' ومجموعة الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة.

واستطرد المتحدث باسم الحرس الثوري قائلاً: لم تبلغ درجة إرعاب المواطنين وتدمير الممتلكات العامة حداً يتطلب توسيع نطاق تواجد ميداني للقوات والأهم في الأمر هو فصل الرأي العام بين التيار الرامي إلى خلق الفوضى والشغب والجماعات التي كانت تطالب بتحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية.

وأعرب العميد شريف عن سروره لكون أعداء البلاد من الحمقي إذ أنّ الدعم الصريح والبائن والرسمي لأميركا والصهاينة وآل سعود لأصحاب الفتنة والمشاغبين ساعد الرأي العام في التحديد السريع لما يجري. وبفضل الله وبفضل جهود الحكومة والأجهزة والمؤسسات باتت الأوضاع حالياً تحت السيطرة.

هذا وأكّد العميد رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري على وجود أدلة كافية تفيد بأنّ الاضطرابات الأخيرة كانت مشروعاً مضاداً للثورة تم تفعيله بمساندة جهرية وخفية من أجهزة التجسس والأمن التابعة لأعداء الشعب الإيراني وقال: إنّ المسؤولين الأمريكيين وأعوانهم والإعلام الإمبريالي الغربي لن ينجحوا أبدا في إحداث خرق في عزم وإرادة الشعب الإيراني في دفاعه عن الثورة والبلد، وستنفضح جبهة المتلقين للهزائم من ايران بفضل الله وبعد سحب البساط من تحت أرجل أصحاب الفتنة والغوغائيين وسيتابع مسؤولي البلاد برامجهم بكل هدوء وأمن لإزالة المشاكل ومتابعة مطالبات المحتجين.

216-104

روابط ذات صلة

الحرس الثوري يؤكد على تعزيز الوحدة والوعي الوطني لاحباط مؤامرات الاعداء

شاهد.. دعوة لتظاهرات في عموم ايران لإدانة اعمال الشغب

مسؤول قضائي: ستتم محاكمة مثيري الشغب المعتقلين قريباً

نوبخت: الجماعات الارهابية تحضر لاجواء الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. موقف السلطة الفلسطينية وحماس من قانون "القدس الموحدة"

أساطير وحقائق حول تأثير القمر على الناس!

لندن.. ملصقات لعهد التميمي تغضب كيان الإحتلال

نائب ايراني مسيحي يحذر من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين

حبس مقيمة في البحرين بسبب “عضها” شرطية!!

مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل لعراقيي الخارج

اثيوبيا ترفض اقتراح مصر بإقصاء السودان من سد النهضة

باحثون ايرانيون يطورون جهازا نانويا لتشخيص مدى انتشار السرطان

بالصور.. وزير سعودي كان محتجزا يحضر اجتماعا برئاسة الملك سلمان

سوري يفوز بجائزة ”صدى الملاعب” مع مصطفى الأغا.. نهاية صادمة !

شاهد.. آلة الحرب السعودية تواصل مجازرها بحق اليمنيين

ترامب يتهم باكستان بـ"خداع" الولايات المتحدة في أول تغريدة له هذا العام

الطائرات القطرية تستخدم الأجواء العراقية بعد القضاء على داعش

إيران وأذربيجان تعتزمان إنتاج سيارات مشتركة

ما هو أكبر تحديات العام الجديد في تونس؟

لضحايا الحوادث.. اكتشاف “جينات” حيوان بإمكانها تجديد الأطراف المبتورة للبشر!!

المجلس الاعلى: الشعب الايراني سيتمكن من إفشال المؤامرات الامريكية الصهيونية

خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا

كارثة تقضي على جميع قردة حديقة حيوان بريطانية!

مستشار لاريجاني يتوعد الصهاينة وابن سلمان الفرحين بأعمال الشغب في ایران

الأکثر مشاهدة