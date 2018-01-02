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الكلباني يبرأ ولاة أمره وأولياء نعمته: «غلاء الأسعار بسبب بعدكم عن الله»

الكلباني يبرأ ولاة أمره وأولياء نعمته: «غلاء الأسعار بسبب بعدكم عن الله»
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

في محاولة لتبرأة ولاة أمره وأولياء نعمته من المسؤولية، زعم إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني بأن زوال النعم وغلاء الأسعار الجنوني التي أصبح يعاني منها الشعب السعودي هي عقاب لبعدهم عن الله، رافضا تحميليها للسياسات والمهاترات الناجمة عن تصرفات قيادة بلاده.

العالم ــ السعودية

وقال” الكلباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الغضب السعودي من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 126% :” نَفْقِدُ مِنَ النِّعَمِ بِقَدْرِ ابْتِعَادِنَا عَنِ المُنْعِمِ!”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الكلباني” مؤكدين بأن محاولته ربط الأمر بالله حيلة لم تعد تنطلي على أحد، مذكرين إياه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأقرب لله تعالى وكان فقيرا.

وكانت السعوديون قد استقبلوا عامهم الجديد برفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 83% و126%، مما أشعل موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة الانباء السعودية “واس” إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال، بينما سبياع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر عوضا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.

وكما بدأت السعودية مع العام الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وتطبقت المملكة الضريبة المضافة بنسبة خمسة في المئة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها.

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