إيران وأذربيجان تعتزمان إنتاج سيارات مشتركة

العالم - إيران

وأضاف 'محمد إبراهيم نقي زاده' اليوم الثلاثاء، 'سيتم تدشين مصنع إنتاج السيارات المشترك بين إيران وأذربيجان تحت عنوان 'آزكرون' بمساهمة شركة 'آزماش' الأذربيجانية بنسبة 75 بالمئة وشركة 'إيران خودرو' بنسبة 25 بالمئة'.

وحسب نقي زاده، ان المصنع في مراحله النهائية ويتوقع تدشين خط إنتاجه حتي نهاية العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس 2017).

وأضاف نقي زاده في السياق ذاته، 'ان قدرة الإنتاج السنوي لهذا المصنع تبلغ 10 آلاف سيارة وأضاف، ان الهدف المبدئي لهذه الشركة هو إنتاج ثلاثة آلاف سيارة وفي المرحلة التالية بلوغ إنتاج خمسة آلاف سيارة'.

يذكر ان هذا المصنع يقع على بعد 175 كيلومترا عن العاصمة باكو في منطقة 'نفتشالا' وهو جاهز لإنتاج خمسة طرازات من السيارات الشخصية.

وكان وزير الإقتصاد بجمهورية أذربيجان 'شاهين مصطفي أوف' قد أعلن سابقا خلال اجتماع رؤساء اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي بين إيران وجمهورية أذربيجان والذي انعقد مؤخرا في العاصمة باكو ان حجم التبادل التجاري لهذا البلد مع إيران خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2017 شهد نموا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام 2016'.

وتجدر الإشارة أن 546 شركة إيرانية تعمل حاليا في جمهورية أذربيجان وتم توقيع ما يزيد عن 40 وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الأربع سنوات الأخيرة بما فيها مصنع إنتاج السيارات المشترك ومصنع الأدوية المشترك بين البلدين في جمهورية أذربيجان.

المصدر: وكالة إرنا

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