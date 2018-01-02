البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل لمواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
الخارجية الايرانية: الأحرى بترامب أن يهتم بالجوعى والمشردين وضحايا اطلاق النار في بلاده بدل التدخل في شؤون ايران
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: أكثر من 176 اعتداء من قوات الاحتلال على الصحفيين خلال شهر ديسمبر من عام 2017
مصادر عراقية: الداخلية تعلن عن قتل 15 انغماسيا بـ"داعش" اثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري
حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس واستمرار حالات الإسناد الإقليمي والدولي في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية
حماس:على الرئيس عباس دعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة
حماس:على الرئيس عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي
حماس:قانون القدس هو تمهيد لإعلان "الدولة اليهودية" التي تمثل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة
حماس: إقرار"الكنيست" قانون القدس وضمها للكيان استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة واستهداف الوجود الفلسطيني

لضحايا الحوادث.. اكتشاف “جينات” حيوان بإمكانها تجديد الأطراف المبتورة للبشر!!

لضحايا الحوادث.. اكتشاف “جينات” حيوان بإمكانها تجديد الأطراف المبتورة للبشر!!
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء بمعهد “كارولينسكا” في السويد، علاجًا جينيًا يُمكن البشر من تجديد أطرافهم المفقودة وحتى أنسجة المخ، وذلك عبر جينات الحيوانات البرمائية، وخاصة حيوان “السلمندر الإيبيري”.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

وتمتلك العديد من الحيوانات البرمائيات جينات يمكن توظيفها في تجديد أطراف الإنسان، ولكن حيوان “السلمندر” بالأخص لديه القدرة على تجديد أعضاء بأكملها بما في ذلك أجزاء من الدماغ، مما يعتبر بارقة أمل للكثيرين ممن فقدوا أعضاءهم في حوادث متنوعة.

ومن بين النتائج المبكرة التي اكتشفها العلماء في “جينوم السلمندر”، وجد الباحثون عائلة من الجينات يمكن أن توفر أدلة على هذه القدرة الفريدة.

ويقول العلماء إن هذا سيمكن البشر يومًا ما من تجديد أطرافهم، ويمكن أيضًا أن يعالج مرض الشلل الرعاش وغيره من أمراض الدماغ التنكسية.

ويقول البروفسور أندراس سيمون في قسم الخلايا والبيولوجيا الجزيئية في معهد كارولينسكا، “أصبحت التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع مثل هذا الجينوم الكبير متاحة مؤخرًا فقط”.

وأوضح أن “تسلسل الجين بحد ذاته لا يستغرق ذلك طويلًا، ولكن استنساخه في المعمل هو ما يستغرق معظم الوقت”.

وينتج السلمندر خلايا جذعية جنينية يمكن أن تتحول إلى أي خلية في جسمه.

ونظريًا إذا تمكن العلماء من إدخال هذه الجينات إلى جينوم الإنسان فمن الممكن علاج الخلايا التالفة في الدماغ من الحالات الطبية التنكسية، مثل: مرض الشلل الرعاش بالإضافة إلى إعادة تجديد الأطراف المفقودة.

ويقول البروفسور سيمون: “يمكننا الآن الخوض بعمق في العمليات الجزيئية الكامنة وراء قدرة السلمندر على تجديد أطرافه وأعضائه في غضون 4 أسابيع، وعلى الرغم من أننا نجري بحوثًا أساسية فإن نتائجنا يمكن أن تؤدي إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة للبشر”.

المصدر : ديلي ميل 

120-104

روابط ذات صلة

علاج «سحري» يعيد للخلايا البشرية شبابها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. موقف السلطة الفلسطينية وحماس من قانون "القدس الموحدة"

أساطير وحقائق حول تأثير القمر على الناس!

لندن.. ملصقات لعهد التميمي تغضب كيان الإحتلال

نائب ايراني مسيحي يحذر من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين

حبس مقيمة في البحرين بسبب “عضها” شرطية!!

مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل لعراقيي الخارج

اثيوبيا ترفض اقتراح مصر بإقصاء السودان من سد النهضة

باحثون ايرانيون يطورون جهازا نانويا لتشخيص مدى انتشار السرطان

بالصور.. وزير سعودي كان محتجزا يحضر اجتماعا برئاسة الملك سلمان

سوري يفوز بجائزة ”صدى الملاعب” مع مصطفى الأغا.. نهاية صادمة !

شاهد.. آلة الحرب السعودية تواصل مجازرها بحق اليمنيين

ترامب يتهم باكستان بـ"خداع" الولايات المتحدة في أول تغريدة له هذا العام

الطائرات القطرية تستخدم الأجواء العراقية بعد القضاء على داعش

إيران وأذربيجان تعتزمان إنتاج سيارات مشتركة

ما هو أكبر تحديات العام الجديد في تونس؟

لضحايا الحوادث.. اكتشاف “جينات” حيوان بإمكانها تجديد الأطراف المبتورة للبشر!!

المجلس الاعلى: الشعب الايراني سيتمكن من إفشال المؤامرات الامريكية الصهيونية

خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا

كارثة تقضي على جميع قردة حديقة حيوان بريطانية!

مستشار لاريجاني يتوعد الصهاينة وابن سلمان الفرحين بأعمال الشغب في ایران

الأکثر مشاهدة