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مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل لعراقيي الخارج

مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل لعراقيي الخارج
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الادارة الانتخابية في العراق رياض البدران، الثلاثاء، عن بدء مفوضية الانتخابات بتسجيل العراقيين في الخارج.

العالم - العراق

وقال البدران في بيان إن "المفوضية وضعت آلية جديدة لتسجيل عراقيي الخارج من خلال استخدام شبكة الانترنت والدخول الى موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتا الى انه "بإمكان الناخب العراقي في الخارج تسجيل بياناته من خلال الاستمارة الالكترونية وارسالها الى المفوضية حيث ستقوم المفوضية بتدقيق البيانات المرسلة من الناخب ومطابقتها مع بيانات سجل الناخبين وبيانات الجوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

واضاف البدران، أنه "سيتم التأكد من دقة المعلومات وعراقية الناخب وسيتم ارسال استمارة الى الناخب عبر البريد الالكتروني له مع ابلاغه بقبوله باعتباره ناخبا عراقيا وسيسمح له بالتصويت في انتخابات مجلس النواب عام 2018".

وتابع البدران ان "العمل بهذا الاجراء سيبدأ اعتبارا من 2/1/2018 ولغاية 2/3/2018 ولمدة تسعين يوما"، داعياً جميع العراقيين الناخبين الى "المبادرة بالتسجيل على الموقع الرسمي للمفوضية مع دعوة الاحزاب السياسية المجازة لتوعية ناخبيهم لغرض التسجيل وفق الآلية التي اعتمدتها المفوضية".

وحدد مجلس الوزراء، الثاني عشر من ايار المقبل موعداً جديداً للانتخابات النيابية، معلنا دمج الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل اي منها.

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