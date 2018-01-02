البث المباشر
مراسل العالم : اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة راس كركر غرب رام الله
مراسل العالم: مقتل أحد مسؤولي"جيش النصر-الجيش الحر" أيوب صويلح بنيران الجيش السوري بريف حماه الشمالي الشرقي
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل لمواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
الخارجية الايرانية: الأحرى بترامب أن يهتم بالجوعى والمشردين وضحايا اطلاق النار في بلاده بدل التدخل في شؤون ايران
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: أكثر من 176 اعتداء من قوات الاحتلال على الصحفيين خلال شهر ديسمبر من عام 2017
مصادر عراقية: الداخلية تعلن عن قتل 15 انغماسيا بـ"داعش" اثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري
حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس واستمرار حالات الإسناد الإقليمي والدولي في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية
حماس:على الرئيس عباس دعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة
حماس:على الرئيس عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي

الجزائر.. "أنفلونزا الخنازير" تثير الرعب بالمستشفيات

الجزائر..
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبلت الجزائر العام الجديد باكتشاف أول حالة مصابة بإنفلونزا من نوع"H1N1" في العاصمة الجزائرية يعتقد أنه من "النمط A"، المعروف بإنفلونزا الخنازير، أصابت سيدة حاملا تبلغ من العمر 27 عاما. 

العالم - أفريقيا 

وبحسب المعلومات الأولية، فقد نٌقلت الحالة على وجه السرعة إلى مستشفى "نفيسة حمودي" وسط الجزائر العاصمة، ليتم إدخالها إلى الإنعاش بعد تدهور حالتها الصحية، وسط غموض حول مصير جنينها الذي لا يزال في الشهر الخامس.

يأتي اكتشاف أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في الجزائر بعد أيام فقط من التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الجزائرية من انتشار إنفلونزا معقدة في البلاد قد تكون "قاتلة"، عقب تسجيل حالة وفاة في 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الإنفلونزا المعقدة في الجزائر العاصمة.

ودعت الوزارة المصابين بالإنفلونزا المعقدة خاصة الذين تظهر عليهم مضاعفات إلى ضرورة "أخذ الاستشارة الطبية الفورية والسريعة"، منبهة في السياق من خطورة هذا المرض "الذي يتميز بالعدوى السريعة التي تشكل خطرا كبيرا على الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو المتقدمين في السن".

وسبق للجزائر أن عاشت حالة طوارئ في 2015، بعد وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير، إضافة إلى 24 آخرين جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية المعقدة.

هذه المعطيات يضاف لها انتقال إنفلونزا الخنازير إلى الجارة تونس التي شهدت أكثر من 15 حالة مصابة بهذا الفيروس، جعلت وزارة الصحة الجزائرية تتخوف من تكرار سيناريو 2015، ما استدعى حينها وضع برنامج استعجالي تقوده "15 وزارة" لاحتواء المرض.

الصحة الجزائرية تنفي

وفي سياق حالة الاستنفار المعلنة في مستشفى "نفيسة حمودي" في الجزائر العاصمة، نفت وزارة الصحة الجزائرية أن تكون الحالة الموجودة بالمستشفى مصابة بإنفلونزا الخنازير.

وقال المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، سليم بلقاسم، في تصريحات صحفية، إن "79% من العينات المصابة بالإنفلونزا الموسمية التي وصلت إلى مخبر باستور بالعاصمة هي إنفلونزا معقدة من النوعين H1N1 وH3N2".

واعتبر المتحدث أن تسمية إنفلونزا الخنازير بفيروس "H1N1" "خطأ"، معتبرا أن هذا الفيروس المعقد هو تطور عمره 5 سنوات للإنفلونزا الموسمية في تركيبتها، "ولا يضمن المناعة منه إلا التلقيح الخاص بالإنفلونزا العادية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإنفلونزا الموسمية قتلت 30 جزائريا بين 2016 و2017.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، إلى أن الإنفلونزا من "النمط A"، هي "إنفلونزا الطيور أو الخنازير أو غيرها من فيروسات الإنفلونزا الحيوانية حسب المضيف الأصلي".

مؤكدة أيضا، أن من بين الأمثلة "الأنماط الفرعية لفيروسات إنفلونزا الخنازير (A/H1N1) و(A/H3N2)".

 

215

روابط ذات صلة

تزايد إصابات إنفلونزا الخنازير في العالم

منظمة الصحة العالمية: وباء إنفلونزا الخنازير بدأ ينحسر

وفاة خمسة أشخاص بإنفلونزا الخنازير بتونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن: أنباء إلغاء زيارة بنس للشرق الأوسط غير دقيقة

قبيل زيارة نتانياهو.. رشوة هندية للاحتلال الإسرائيلي

بعد الحرم النبوي.. مدون إسرائيلي يدخل أعرق مساجد مصر

نصائح عملية للإقلاع عن "إدمان السكر"

الجيش السوري يقفل واحدا من أعقد ملفات مواجهة الارهاب

موغريني: الإتحاد الأوروبي يواصل جهوده لتنفيذ الإتفاق النووي من قبل كافة الأطراف

زعيم «بوكو حرام» يظهر في مقطع فيديو مع تصاعد الاعتداءات

بسبب مادة خارقة.. الصين تلاحق الحمير في أفريقيا

شاهد.. الإمارات تقصي قطر من احتفالات العام الجديد

سياسية ألمانية تواجه تحقيقا محتملا بعد تعليقات معادية للمسلمين

اميل لحود: على ترامب الاهتمام بشأنه الداخلي عوض التدخل في شوون ايران

بالفيديو.. قطة تقتحم ثلاجة أحد المتاجر الشهيرة في السعودية بحفر الباطن!!

ايران تختبر بنجاح عقارا نباتيا لمرض الزهايمر على نموذج حيواني

الإمارات تسرق تصميم مبنى "برواز دبي" من مهندس مكسيكي

الجزائر.. "أنفلونزا الخنازير" تثير الرعب بالمستشفيات

غلق قناة اردنية لاستضافتها قاتل الإسرائيليات والمفرج عنه أحمد الدقامسة!

مقتل 13 جندي سعودي و3 مرتزقة خلال محاولة تسلل بعسير

إيران والعشق “الترامبي” لرفاهية شعبها

شاهد.. موقف السلطة الفلسطينية وحماس من قانون "القدس الموحدة"

أساطير وحقائق حول تأثير القمر على الناس!

الأکثر مشاهدة