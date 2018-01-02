الجزائر.. "أنفلونزا الخنازير" تثير الرعب بالمستشفيات

العالم - أفريقيا

وبحسب المعلومات الأولية، فقد نٌقلت الحالة على وجه السرعة إلى مستشفى "نفيسة حمودي" وسط الجزائر العاصمة، ليتم إدخالها إلى الإنعاش بعد تدهور حالتها الصحية، وسط غموض حول مصير جنينها الذي لا يزال في الشهر الخامس.

يأتي اكتشاف أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في الجزائر بعد أيام فقط من التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة الجزائرية من انتشار إنفلونزا معقدة في البلاد قد تكون "قاتلة"، عقب تسجيل حالة وفاة في 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الإنفلونزا المعقدة في الجزائر العاصمة.

ودعت الوزارة المصابين بالإنفلونزا المعقدة خاصة الذين تظهر عليهم مضاعفات إلى ضرورة "أخذ الاستشارة الطبية الفورية والسريعة"، منبهة في السياق من خطورة هذا المرض "الذي يتميز بالعدوى السريعة التي تشكل خطرا كبيرا على الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو المتقدمين في السن".

وسبق للجزائر أن عاشت حالة طوارئ في 2015، بعد وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير، إضافة إلى 24 آخرين جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية المعقدة.

هذه المعطيات يضاف لها انتقال إنفلونزا الخنازير إلى الجارة تونس التي شهدت أكثر من 15 حالة مصابة بهذا الفيروس، جعلت وزارة الصحة الجزائرية تتخوف من تكرار سيناريو 2015، ما استدعى حينها وضع برنامج استعجالي تقوده "15 وزارة" لاحتواء المرض.

الصحة الجزائرية تنفي

وفي سياق حالة الاستنفار المعلنة في مستشفى "نفيسة حمودي" في الجزائر العاصمة، نفت وزارة الصحة الجزائرية أن تكون الحالة الموجودة بالمستشفى مصابة بإنفلونزا الخنازير.

وقال المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، سليم بلقاسم، في تصريحات صحفية، إن "79% من العينات المصابة بالإنفلونزا الموسمية التي وصلت إلى مخبر باستور بالعاصمة هي إنفلونزا معقدة من النوعين H1N1 وH3N2".

واعتبر المتحدث أن تسمية إنفلونزا الخنازير بفيروس "H1N1" "خطأ"، معتبرا أن هذا الفيروس المعقد هو تطور عمره 5 سنوات للإنفلونزا الموسمية في تركيبتها، "ولا يضمن المناعة منه إلا التلقيح الخاص بالإنفلونزا العادية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإنفلونزا الموسمية قتلت 30 جزائريا بين 2016 و2017.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، إلى أن الإنفلونزا من "النمط A"، هي "إنفلونزا الطيور أو الخنازير أو غيرها من فيروسات الإنفلونزا الحيوانية حسب المضيف الأصلي".

مؤكدة أيضا، أن من بين الأمثلة "الأنماط الفرعية لفيروسات إنفلونزا الخنازير (A/H1N1) و(A/H3N2)".

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