واشنطن: أنباء إلغاء زيارة بنس للشرق الأوسط غير دقيقة

العالم - امیرکا

وأكد أجين عبر صفحته على "تويتر"، أن: "نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري (يناير/كانون الثاني)"، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأوضح أن كل الأنباء المتضاربة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة"، لكنه مع ذلك لم يحدد موعد الزيارة .

وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل ومصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ب‍وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه "قد تم تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في 14 يناير الجاري، بسبب تعارض في الجداول الزمنية".

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قائمة الشخصيات البارزة الأجنبية التي من المتوقع أن تزور إسرائيل في الشهر الجاري، ولم تتضمن القائمة اسم نائب الرئيس الأمريكي.

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