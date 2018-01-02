مستشفى تلفت اهتمام الناس بسبب مرضاها!!

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وأقيم في البرتغال مستشفى مخصصة لعلاج دمى الأطفال، ليس علاجاً عادياً فحسب، بل إن خدمة التدخل الجراحي متوافرة للحالات المستعصية للدمى.

فالطفل البرتغالي الذي تسقط دميته من الشرفة مثلاً أو يصاب أحد أطرافها بمادة كاوية أو تتعرض للحرق، يمكنه إصطحابها لهذه المستشفى، وهناك ستلقى الرعاية التامة.



يذكر أن من مثل هذه المستشفى كانت قد فتحت في أستراليا و هولندا قبل سنين اهتماما بتنمية الجانب الإنساني عند الأطفال.

وعلى الرغم من معاناة ملايين الأطفال حول العالم من الأمراض ويحتاجون لأن تجرى لهم عمليات ولكن أحداً لم يحرك ساكناً.

المصدر : سكاي نيوز

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