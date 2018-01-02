الجبهة الشعبية: الاوهام الامريكية الصهيونية باختراق ايران ستسقط

العالم - فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في بيان لها “لا يختلف اثنان على ان ما تتعرض له الجمهورية الاسلامية الايرانية من احداث متفرقة انما يأتي في سياق المحاولات الدائمة لزعزعة استقراراها والتشويش على مكانتها ودورها الاقليمي الفعال ودعمها لقضايا الحرية وحقوق امتنا وبالذات شعبنا الفلسطيني”.

واضاف البيان “تلك الاحداث التي يمكن ان تقع في اي دولة حين تتعلق بقضايا مطلبية تصبح موضع شبهة وابعاد سياسية خطرة عندما تمس وبإيعاز وتحريض امريكي صهيوني مصالح الشعب الايراني وتتجاوز ذلك الى النيل من استقراره وامنه”.

تابع البيان “إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومن موقع الحليف المطلع على واقع السياسة الايرانية وتفاصيلها نرى بأن ما يجري في الجمهورية الاسلامية الايرانية من احداث وما يرافقها من تهويل اعلامي وتحريض سياسي امريكي وصهيوني ورجعي عربي وكل ادوات التحالف المضاد لمحور المقاومة يأتي في سياق برنامج بعيد المدى لإخراج ايران من دورها المقاوم. بالمقابل نحن على ثقة تامة بأن الدعم الذي توفره الجمهورية الاسلامية الايرانية لقضية فلسطين والمقاومة عبر شعبها ومؤسساتها وعلى رأسها الامام القائد آية الله الخامنئي (دام ظله) هو مصدر قوة لإيران وشعبها وان الجمهورية الاسلامية ستسقط مؤامرة التدخل بشؤونها الداخلية واوهام اعدائها من صهاينة ومتصهينين”.

وختم البيان “كما تؤكد جبهتنا وانطلاقا من الاحساس بنبض شعبنا ووعيه ان فلسطين بقواها المجاهدة الحية وبإرادة شعبها تقف الى جانب الجمهورية الاسلامية في مواجهة سموم اعدائنا المشتركين الذين اكتوى شعبنا وامتنا بنيران احقادهم وربيعهم الامريكي الصهيوني”.