ما هي السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المُضافة بالسعودية؟

العالم - السعودية

- الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.

- يخضع النقل الدولي لضريبة صفرية في حين تشمل الضريبة النقل العام الداخلي.

- تشمل الضريبة التعليم الخاص عكس التعليم الأهلي.

- تُعفى أرباح الودائع المرتبطة بالخدمات المصرفية والتأمين على الحياة في حين تعتبر الرسوم المصرفية مشمولة بضريبة تبلغ 5 في المئة.

- الإيجار السكني معفى بينما الشراء والبيع فتشملها الضريبة بحدود معينة. كما أنّ استخدام العقار للسكن للمرة الأولى أو البيع إلى الابن أو قريب من الدرجة الرابعة معفى من الضريبة، وغير ذلك تُفرض عليه 5 في المئة من إجمالي الإيرادات، لكن يمكن استردادها خلال 5 سنوات عند البيع إلى شخص آخر.

- أما في حال اتفاقات التجارة بين الشركات الإماراتية والسعودية، فإنّ الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.

وأوضح الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب، عبدالمحسن الفراج أنّ الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة، ما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض. ولفت في ختام حديثه إلى أنّ الشركات الكبيرة في السعودية جاهزيتها عالية لتطبيق النظام الضريبي الجديد، عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت في طور التجهيز، لعدم توفرها على أنظمة محاسبية إلكترونية.

120 مخالفة في السعودية

وفي هذا السياق، وجهّت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" في السعودية أكثر من 120 مخالفة بحق منشآت مخالفة لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية في كلّ مناطق المملكة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول الضريبة حيز التنفيذ. وشملت المخالفات عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه يمكن استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، والذي يسمح للمستهلكين معرفة إن كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وطالبت المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل قيمة الضريبة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في الضريبة.

106-04