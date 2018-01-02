يذبح شخصين من عائلته تقرباً لـ الشيطان!!

العالم - حوادث

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام في زيمبابوي، أكد الشاب أنه فعل فعلته انصياعاً لأوامر ما وصفها بـ”قوى مجهولة”، مؤكدةً أنه من “عبدة الشيطان”، ومعترفاً بتضحيته بشخصين من عائلته من أجل دمائهما.

وقالت والدة الشاب، إن تواندانكوما أطلعها على كتاب يضم أسماء أشخاص ينوي التضحية بهم من العائلة، وكان اسمها على رأس القائمة.

وحاولت الأم تطهير ابنها من “عبادة الشيطان" إلا أنها فشلت لتقرر الإبلاغ عنه خشية أن تواجه الموت. يذكر أن الشاب يواجه اتهامات بالقتل العمد، مع اعتباره يعاني من خلل عقلي.

المصدر : العرب اليوم

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