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ولایتي: الامریكان لن یحلموا حتى ببسط نفوذهم في المنطقة

ولایتي: الامریكان لن یحلموا حتى ببسط نفوذهم في المنطقة
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامیة الإيرانية للشؤون الدولیة 'علي اكبر ولایتي'، انه ینبغي على الامریكان ان یدركوا بأنهم لن یحلموا حتي فی بسط نفوذهم علي المنطقة؛ مصرحا ان انجازات محور المقاومة الذي حملت رایته ایران على مدى العامین الاخیرین، تسببت في یأس واحباط العدو والكیان الصهیوني.

العالمإرنا

وفي تصریح له الیوم الثلاثاء، نوّه ولایتي الى الوعد الصادق لقائد فیلق القدس 'اللواء قاسم سلیماني' بشأن القضاء على تنظیم 'داعش' الارهابي خلال فترة لا تعدو عن عام او عامین، وانجازه لهذا الوعد لیمرغ انف العدو وحماته بالأرض؛ مؤكدا ان هذه الانجازات تسببت فی یاس واحباط العدو.

وفي معرض التعلیق على الاحداث الاخیرة، قال ان من شارك في الاضطرابات واحراق العلم (الایراني) هم عملاء اؤلئك الذین یضمرون القضاء على الشعب.

وشدد ولایتي قائلا، ینبغی على الاعداء أن یدركوا بان الشعب وانطلاقا من حضارته العریقة التي تعود الى 10 آلاف عام سیصمد؛ وقد سبق لایران أن برهن مرارا بانها لن تخنع للاسر ابدا.

وفیما شدد على ان الامریكان لن یحلموا حتى في بسط نفوذهم علي المنطقة، قال مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تزداد نموا وقوة على الصعیدین الاقلیمي والدولي وهذه الاحداث تشكل بدایة لنهایة العدو الاجنبي وعملائه المحلیین.

المصدر: وكالة إرنا

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