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مصادر إسرائيلية: مصر تلغي زيارة لمسؤول صهيوني رفيع

مصادر إسرائيلية: مصر تلغي زيارة لمسؤول صهيوني رفيع
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مواقع عبرية، بأن القاهرة، ألغت زيارة لمدير عام وزارة خارجية كيان الإحتلال الإسرائيلي على خلفية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

العالم - أفريقيا 

ونقل موقع قناة "صدى البلد" المصرية، عن موقع "والا" العبري، قوله: "زيارة كانت من المقرر أن يقوم بها مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، الشهر الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة، إلا أنها ألغيت على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي".

وفقا لـ"صدى البلد"، فقد أشار "والا" إلى أن الزيارة التي ألغيت هي الأولى لروتم إلى مصر منذ توليه المنصب.

ونقل "والا" عن مصادر مطلعة على الواقعة قولها إن مصر ألغت الزيارة بعد حالة الغليان التي شهدها العالم العربي في أعقاب إعلان ترامب، ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الموضوع.

ولفت "ولا"، إلى أن مصر كانت من الدول التي قادت الاحتجاج على إعلان ترامب، وهي التي تبنت التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول وضع القدس يلغي القرار الأمريكي، وأي قرارات تتعارض مع القرارات الدولية الصادرة بشأن مدينة القدس المحتلة.

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