مقتل عسكري أمريكي وإصابة 4 في شرق أفغانستان

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وأكد بيان صدر عن مهمة "الدعم الحازم" (بعثة الناتو العسكرية في أفغانستان) أن الحادث وقع أمس الاثنين في مديرية أتشين بولاية ننكرهار، مؤكدا أن اثنين من المصابين قد عادا إلى مهامهما، بينما لا يزال الآخران في المستشفى وحالتهما مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل، منذ توليه مقاليد الحكم قبل قرابة عام، أربعة آلاف عسكري إضافي إلى أفغانستان في محاولة لإخراج عملية التانو هناك من طريق مسدود.

وتقضي الاستراتيجية الجديدة التي طرحها البيت الأبيض ببقاء قوات لحلف الشمال الأطلسي في أفغانستان إلى حين بدء مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية في كابل وحركة "طالبان".

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