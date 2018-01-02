العثور على 30 بيضة ديناصور في الصين!!

العالم - منوعات

وفي البداية، اعتقد البناؤون أن البيض عبارة عن أحجار صغيرة، ولكن بعد تحطم إحداها، أخبر العمال السلطات باكتشافهم الغريب.

ويشار إلى أنه تم العثور على العديد من بيوض الديناصورات في هذه المنطقة، وبشكل خاص بيوض الديناصور "أوفيرابتور".

كما أن العلماء إلى الآن لايستطيعون تقدير العمر الحقيقي للاكتشاف، حيث يتطلب الأمر مزيدا من البحوث والتجارب.

وسوف يكون العلماء قادرين على الكشف عن العمر الحقيقي للبيض في وقت لاحق، ولكن يعتقد الخبراء أن البيوض تعود إلى العصر الطباشيري، عندما كانت الديناصورات ذات حجم صغير نسبيا.

المصدر : سبوتنيك

120-104