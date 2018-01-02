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خالد مشعل يُغضب جمعيات حقوقية مغربية.. والسبب؟

خالد مشعل يُغضب جمعيات حقوقية مغربية.. والسبب؟
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل لاتهامات حادة بـ"العنصرية" من قبل أوساط في المغرب بسبب تصريحاته عروبة المملكة.

العالم - أفريقيا 

وأفادت جريدة "هسبريس" الإلكترونية بأن تصريحات مشعل أثناء زيارته إلى المملكة في أوائل الأسبوع الماضي أثارت غضبا لدى جمعيات حقوقية أمازيغية رأت فيها "خطابا عنصريا وعرقيا وشوفينيا"، بحسب وصفها.

تجدر الإشارة إلى أن مشعل استُقبل أثناء الزيارة من قبل قادة أحزاب سياسية عدة، بما في ذلك أكبرها "حزب العدالة والتنمية".

وأعربت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان لها عن "إدانة" هذا الخطاب.

واتهمت الفيديرالية الأمازيغية حركة حماس بـ"العداء لوحدة المغرب مع أمازيغيته"، على حد زعمها.

ووجه بيان الفيدرالية نداء إلى جميع مكونات الحركة الأمازيغية في المغرب وجميع القوى الديمقراطية الحقيقية بشجب الاستقواء بالقوى الخارجية العربية والإسلامية المعادية للمملكة، مناشدا بـ"إنهاء عضوية المغرب بمنظمة الجامعة العربية"، على حد قولها.

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