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6 مقاتلات هولندية تنضم للتحالف الدولي

6 مقاتلات هولندية تنضم للتحالف الدولي
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن ست مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لها ستدخل من جديد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء في بيان لها أن المقاتلات سوف تغادر قاعدة "فولكيل" غدا الأربعاء إلى الأردن، وقد نقلت مجموعة تضم 150 خبيرا عسكريا إلى المملكة لتولي أعمال صيانتها.

وذكرت الوزارة أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائما بالرغم من أن الحرب عليها توشك على النهاية، مشيرة إلى أن التحالف لا يزال في حاجة إلى مقاتلات لتنفيذ عملياته.

تجدر الإشارة إلى أن المقاتلات الهولندية شاركت في عمليات التحالف بالشرق الأوسط خلال فترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويوليو/تموز 2016، ثم عادت إلى البلاد لتلقي أعمال الصيانة المطلوبة.

وسوف تنفذ المقاتلات الهولندية عملياتها بدلا عن الطائرات البلجيكية التي تعود بدورها إلى بلادها.

وعلاوة على المقاتلات، تشارك هولندا في عمليات التحالف بطائرة "كي دي سيه- 10" الخاصة بتموين الوقود في الجو، وطائرة نقل "لوكهيد سي-130 هيركوليز"، علاوة على 100-150 خبيرا عسكريا يدربون بالتناوب القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة الكردية.

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