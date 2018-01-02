الرئاسة الفرنسية تعلن تأجيل زيارة وزير الخارجية الى طهران

العالم-اوروبا

واعلن الرئاسة الفرنسية عن تأجيل زيارة لو دريان إلى طهران بعد اتصال مع الرئيس الإيراني.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون على التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين البلدين بما يخدم تعزيز السلام والامن بالمنطقة، فيما ثمن ماكرون دور فيلق القدس في القضاء على "داعش".

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لن نقبل الرؤية التي تعتبر إيران محور الشر ونعتبر هذه الرؤية مسببا في زيادة التوترات في المنطقة.

وشدد الرئيس الفرنسي أننا لم ندعم الجماعات الإرهابية ولن نسمح بأي خطوة ضد الدول الأخرى من ترابنا.

واكدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اننا ندعو مجلس الأمن إلى جلسة طارئة بشأن الوضع في إيران !