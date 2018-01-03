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السودان: طلب مصر إبعادنا من مفاوضات سد النهضة غير قانوني

السودان: طلب مصر إبعادنا من مفاوضات سد النهضة غير قانوني
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الري السودانية أن "طلب مصر بإبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة إن صح فهو غير قانوني".

العالم - العالم الاسلامي

وقال رئيس الجهاز الفني في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد إن الخرطوم "لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة".

وذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر إثيوبية دون أن تذكرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول السوداني: "لم يصلنا إخطار رسمي بذلك"، مشيرا إلى أن" الطلب المصري، إن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ومصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد".

في غضون ذلك نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول حكومي سوداني لم تكشف هويته قوله: "لا أستبعد طلب مصر تجاوز السودان في مفاوضات سد النهضة".

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