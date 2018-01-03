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المرجع نوري همداني: الشعب سيرد على مثيري الفتنة

المرجع نوري همداني: الشعب سيرد على مثيري الفتنة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد المرجع الديني في قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني ان الشعب الايراني سيرد على مثيري الفتنة والشغب في المشاركة الواسعة بالتظاهرات الداعمة لمبادئ الثورة والنظام الاسلامي.

العالم - ايران

وقال نوري همداني، في كلمة القاها يوم الثلاثاء امام حشد كبير من طلبة العلوم الدينية المحتجين على مثيري الفتنة والشغب خلال الايام الاخيرة، ان الشعب قدم تضحيات كبيرة في اقامة النظام الاسلامي وديموميته وسيشارك في تظاهرات يوم غد لاعلان دعمه لنظام الجمهورية الاسلامية ومبادئ الثورة.

واضاف، ان المنافقين شاركوا في الاحتجاجات بغية تحريفها عن مسارها الاصلي.

وتابع: ان اعمال الشغب في ايران اسفرت عن شعور الاعداء بالابتهاج فيما تم الاعتداء على الممتلكات العامة.

ووصف نظام الجمهورية الاسلامیة بنظام السيادة الشعبية "وان الامام الخميني (رض) كان يؤكد باستمرار على دور الشعب في انتصار الثورة" .

ولفت الى ان البعض يريد ركوب موجة الاحتجاجات لحرفها عن مسارها.

واشار آیة الله نوري همداني الى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، موضحا ان البعض يحاول الايحاء خطأ بان الشعب يعارض النظام الاسلامي فيما قدم الكثير من التضحيات لاقامة هذا النظام.

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المرجع نوري همداني: على ابناء الشعب الحيطة من ركوب الموجة من قبل الاعداء

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