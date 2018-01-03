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ناسا تكشف عن خطر طبيعي يهدد بمحو دول من على الخريطة

ناسا تكشف عن خطر طبيعي يهدد بمحو دول من على الخريطة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، تصدُّع عددٍ كبيرٍ من الجبال الجليدية في أحد الأنهار الجليدية الرئيسة في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، ما يشكل خطراً كبيراً على العالم في 2018.

العالم - منوعات

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صور الأقمار الصناعية وأشارت إلى أن جزر الجليد التي يُطلق عليها "بي-44" المنبثقة عن جزيرة "بين" الجليدية، باتت سريعة الذوبان منذ ايلول الماضي. موضحة ان الجبل الجليدي الذي يذوب حالياً يبلغ طوله 160 قدماً فوق الماء، وأكثر من 800 قدم تحت سطح الماء، وتحطم لأكثر من 20 قطعة، بعدما باتت تتدفق منه جيوب من الماء الدافئ.

عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا الأميركية قال إن "تلك السنوات ربما تكون الأسوأ على الإطلاق، فالقارة القطبية الجنوبية تتحرّك بسرعة كبيرة نحو المحيطات الحارة، وهذا سيكون له تأثير بيئي خطير جداً في الكوكب كله"، مضيفا "يبدو أننا خلال السنوات المقبلة سيكون هناك جفاف جليدي كبير، يقابله ارتفاع كبير في منسوب المياه، ربما يؤدي إلى إغراق قارات عديدة ودول عديدة تحت المياه ومحو دول من على الخريطة".

المصدر: النهار

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