البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا بحملة مداهمات شنتها بالضفة الغربية
مسؤول فلسطيني يؤكد ان الفلسطينيين لن يخضعوا "لابتزاز" ترامب بشأن المساعدة المالية
وكالة يونهاب:الزعيم الكوري الشمالي يرحب بدعم الجنوب لعرضه للسلام
المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية يعتبر فتح الخط الساخن الحدودي بين الكوريتين تطورا هاما
المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية يعتبر فتح الخط الساخن الحدودي بين الكويتين تطورا هاما
كوريا الشمالية تقول ان الزعيم كيم جونغ يونغ امر بفتح الخط الساخن لفتح الحوار بين الكوريتين في الساعة 6:30 بتوقيت غرينش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسحب من بلدة قباطية بجنين بعد مداهمتها للعديد من منازل المواطنين واعتقال ٥ شبان
ا ف ب: ترامب يقول إن لديه زرا نوويا أكبر من زر كيم جونغ اون النووي
مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة حلحول
مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في هذه اللحظات في مدينة حلحول

تسوية بيت جن تمهد طريق الجيش السوري إلى "مثلث الموت"

تسوية بيت جن تمهد طريق الجيش السوري إلى
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعارك، تمكن الجيش السوري من فرض سيطرته على مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي بعد التوصل إلى اتفاق مع فصائل المسلحين تضمن خروجهم.

العالم - مقالات وتحليلات

الاتفاق النهائي أفضى إلى خروج مسلحي “هيئة تحرير الشام” إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، والذين لم يعرف عددهم بعد، وسط الحديث عن 150 مسلحا باستثناء العائلات، في حين بلغ عدد المسلحين من “الجيش الحر” الواصلين إلى ريف درعا الشرقي حوالي 150 مسلحا برفقة 20 عائلة، تم نقلهم بخمس حافلات.
وتعتبر المنطقة الواقعة على الحدود السورية مع لبنان، والمحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أبرز المواقع الاستراتيجية للميليشيات المسلحة في الريف الغربي للعاصمة دمشق، والتي من الممكن أن يشكل الخروج منها سلسلة تطورات وانسحابات في الجنوب السوري.

مثلث الموت الوجهة الجديدة

المنطقة كانت مسرحًا لتطورات ميدانية مختلفة خلال الأعوام الفائتة، فهي تعتبر آخر نفوذ للمسلحين في ريف دمشق الغربي، وستكون بداية لسلسلة حلقات من هدف جديد تسعى القوات السورية إلى تطبيقه عقب السيطرة على بيت جن، وهو فتح جبهات منطقة مثلث الموت من جديد، وصولًا للتوغل في عمق مناطق الميليشيات المسلحة في ريف درعا الغربي، خاصة وأن الجيش السوري استقدم، في الأسابيع الماضية، حشودًا وتعزيزيات إلى مناطق متفرقة من ريف درعا، ما يدل على أن مرحلة عسكرية جديدة يقبل عليها الجنوب، تشابه ظروف عام 2015، الذي شهد سجالًا عسكريًا يعتبر الأكبر في المنطقة منذ مطلع 2011.

ووفق تقرير نشرته وكالة “فارس” الإيرانية، مطلع كانون الأول الجاري، فإن تعزيزات “كبيرة” وصلت إلى شمالي درعا والقنيطرة، وتحديدًا قرية زمرين شرقي إنخل، والتي تعتبر خط تماس بين الميليشيات المسلحة و الجيش السوري، وسيطال الهجوم الصمدانية والحمدانية في القنيطرة، ولفتت الوكالة إلى أن منطقة “مثلث الموت” ستشهد معارك قريبًا.

وتعتبر منطقة “مثلث الموت” نقطة التقاء لمحافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وشهدت معارك “كسر عظم” عام 2015، انتهت بفرض الجيش سيطرته على مناطق واسعة.

كما تقع بيت جن على الخاصرة الشرقية لجبل الشيخ، وتتميز بموقع استراتيجي مهم، إذ تقع بين تلال جبل الشيخ المطلّ على قرية شبعا اللبنانية، وتعتبر نقطة وصل بين العديد من الطرقات والتي تحولت إلى منفذ رئيسي لفصائل “الجيش الحر” بعد السيطرة عليها، إذ تصل ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشمالي، وتأتي أهميتها الرئيسية من أنها آخر النقاط القريبة بيدالميليشيات المسلحة من لبنان.

وكانت المنطقة تحولت في السنوات الأولى للازمة السورية إلى ممر للأسلحة والإمدادت من الجانب اللبناني إلى مناطق سيطرة المسلحين وخاصة في درعا والقنيطرة ومدن الغوطة الغربية ومن بينها كناكر، خان الشيح، زاكية.

عنب بلدي – بتصرف أوقات الشام

2-4

روابط ذات صلة

الإرهابيون ينقلبون على اتفاق «بيت جن».. 

سقوط الخطّة الأميركية الرابعة بتحرير بيت جن

بالفيديو.. مشاهد من اجلاء عناصر النصره من بيت جن

شاهد.. الباصات السورية تنقل عناصر النصرة من بيت جن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مواصلة الاحتجاجات ضد "مناجم الموت" في المغرب

اختراق "حساب المواطن".. اتهام لقطر واسكات للسعوديين؟!

واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس في الجمعية العامة

طبيبة تموت أمام مرضاها بعد العمل المتواصل 18 ساعة

انتحار عامل في السليمانية

بالفيديو.. وثائق تكشف تورط الاعداء بأحداث الشغب في ايران

استيقظت من سكتة دماغية لتكتشف أنها تتحدث لغتين مختلفتين

تسيبي ليفني تعترف بفشل خيار القوة ضد غزة

اوروبا تحاول تحويل هذا البلد الى "أرض لجوء"

تونس ترفع الحصانة عن وزير لمحاكمته والسبب؟

المنتخب الإماراتي يتعرض لموقف مُحرج خلال مباراته مع العراق

علماء الدين المناضلين: اميركا وزمرة "خلق" الارهابية تدعمان مثيري الشغب

بالفيديو.. هذا ما فعله الجيش السوري بمسلحي حرستا!

مرشح سابق لرئاسة تونس تلقى مليون دينار من الإمارات

تسوية بيت جن تمهد طريق الجيش السوري إلى "مثلث الموت"

الجيش السوري يتوغّل في عمق الريف الإدلبي.. من ينصر “النصرة”؟

ایران والعراق تؤكدان على تطویر العلاقات في جمیع المجالات

ناسا تكشف عن خطر طبيعي يهدد بمحو دول من على الخريطة

بالصور.. طفل فلسطيني يجتمع بوالده في معتقلات الاحتلال

ايران: لا زيادة في اسعار الطاقة بموازنة العام المقبل

الأکثر مشاهدة