ايران: لا زيادة في اسعار الطاقة بموازنة العام المقبل

العالم - ايران

واضاف علي اصغر یوسف نجاد، في تصريح ادلى به للقناة الاولى في التلفزيون الايراني امس الثلاثاء، انه تقرر ان يبلغ الحد الأقصى للاعفاء الضريبي لمرتبات الموظفين الحكوميين 20 مليون ريال وغير الحكوميين 15 مليون ريال.

وتابع: ان الخطوط العامة في موازنة العام المقبل سيتم دراستها والمصادقة عليها وفقا لواقع المجتمع وبهدف تحقيق الرفاهية للشعب لاسيما الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط.

ولفت الى انه وفقا للائحة الحكومية المقترحة لموازنة العام المقبل فان عوائد النفط ستبلغ 101 الف مليار تومان حيث سيتم ايداع 32 بالمئة منها اي مايعادل 16 مليار دولار في صندوق التنمية الوطنية كما سيتم تخصيص 3 بالمئة منها اي مايعادل 5 آلاف مليار تومان للمناطق النفطية والغازية والفقيرة في البلاد.

ونوه یوسف نجاد الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن تخصيص 76 الف مليار تومان لتوفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات.

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