الجزائر تنشر حصيلة مكافحتها للارهاب في عام 2017

العالم - الجزائر

وقالت الوزارة في حصيلتها السنوية، إن 30 إرهابيا قاموا بتسليم أنفسهم خلال الفترة المذكورة، فيما تمكنت القوات الجزائرية من توقيف 212 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و 11 تاجر أسلحة.

وأضافت أنه تم تدمير 408 مخابئ للجماعات الإرهابية، و9 ورشات لتصنيع الأسلحة، يضاف إلى ذلك حجز 42.4 قنطار من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المتفجرات.

وفي سياق متصل، استرجعت قوات الجيش الجزائري ترسانة معتبرة من الأسلحة تمثلت في مدفعين (أس-بي-جي 09)، و17 مدفعا تقليدي الصنع، و5 مدافع هاون، فضلا عن 10 قاذفات صاروخية (آر- بي-جي 07)، و6 قاذفات (أر-بي-جي 02)، و581 مقذوفا.

كما تم استرجاع 286 بندقية كلاشنيكوف، و64 بندقية سيمينوف، و25 مسدسا آليا، علاوة على 8 رشاشات عيار 14.5 ملم، و8 أخرى عيار 12.7 ملم بالإضافة إلى 19 بندقية رشاشة (أف-أم-بي-ك) وأربع بنادق قناصة، و32 بندقية تكرارية وبندقية (كارابين أو-أس)، و114 بندقية تقليدية الصنع حسبما افادت صحيفة الشروق الجزائرية.

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