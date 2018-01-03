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محكمة برازيلية تحبس عناصر شرطة وإطفاء أضربوا عن العمل

محكمة برازيلية تحبس عناصر شرطة وإطفاء أضربوا عن العمل
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة برازيلية، الثلاثاء، حبس أفراد شرطة ورجال إطفاء أعلنوا إضربًا عن العمل في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

العالم-الأميركيتان

وأمرت محكمة ولاية "ريو غراندي دو نورتي" بحبس أفراد الشرطة والإطفاء المذكورين احتياطيًا على ذمة القضية إلى جانب تغريم الجمعيات، التي ينتسبون إليها بمبلغ 30 ألف دولار عن كل يوم من الإضراب". 

وعقب قرار المحكمة، أجرت قوات الأمن البرازيلية دوريات في شوارع الولاية تحسبًا لحدوث أي تطورات. 

يشار إلى أن أفراد من الشرطة والإطفاء في الولاية، أعلنوا في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، ودفع رواتبهم بشكل منتظم. 

وعقب الإضراب، سجلت حوادث السرقة والنهب والقتل في الولاية ارتفاعًا كبيرًا، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية ألفين و800 عنصر من الجيش إلى الولاية لفرض الأمن فيها.

المصدر: الأناضول

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