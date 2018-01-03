سوريا: الدولار "الأسود" فوق الرسمي بـ8% ..ما سبب ارتفاع الطلب؟

شهدت أسواق الصرف خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، ملامساً مستوى 470 ليرة في بعض المحافظات، ومسجلاً سعر 465 ليرة كوسطي للتعاملات في السوق السوداء بدمشق، أي مرتفعاً بأكثر من 8 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي (434 للحوالات) وذلك رغم ازدياد حجم الحوالات الواردة من الخارج بمناسبة الأعياد السنوية ورأس السنة.

مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا هذا الواقع إلى حدوث ارتفاع في الطلب على الدولار الأميركي بفعل عمليات المضاربة التي تقوم بها مجموعة من كبار المتعاملين في السوق. وقلة المعروض من القطع الأجنبي في السوق الموازية نتيجة لتطبيق القرار 1602 الصادر عن المصرف المركزي الذي حرم السوق السوداء من كميات كبيرة من القطع الأجنبي.

إضافة لتوقعات المتعاملين بتسجيل الليرة السورية المزيد من التراجع في الفترات القادمة، في حين لم تصدر السلطات النقدية أي تصريحات أو إجراءات تدخلية في السوق من شأنها أن تسهم في تثبيط هذا التراجع.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد استمر في التراجع أيضاً خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 543 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 520 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 4.42 بالمئة كما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.53 بالمئة، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 530.13 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 517.4 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

صحيفة الوطن السورية

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