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علماء الدين المناضلين: اميركا وزمرة "خلق" الارهابية تدعمان مثيري الشغب

علماء الدين المناضلين: اميركا وزمرة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكدت رابطة علماء الدين المناضلين بان الاعداء الالداء للشعب الايراني وعلى راسهم اميركا وزمرة "خلق" الارهابية استغلوا التجمعات والاحتجاجات الشعبية لدعم مثيري الشغب واعمال العنف.

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدرته رابطة علماء الدين المناضلين في ختام اجتماعها الذي عقدته امس الثلاثاء لبحث الاحداث الاخيرة التي وقعت في عدد من مدن البلاد.

واعتبر البيان ان من حق الشعب طرح مطالبه عبر الطرق القانونية والاحتجاجات المدنية ومن واجب المسؤولين خاصة السلطات الثلاث الاستماع الى صوات الشعب والعمل لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم الحقة.

واضاف، ان الاحداث المرة الاخيرة في بعض مناطق البلاد اظهرت بان العناصر الانتهازية والمثيرة للشغب تستغل مثل هذه التجمعات والاحتجاجات الشعبية الهادئة لمتابعة اهداف الاعداء الخبيثة عبر اثارة الشغب وزعزعة الامن وتدمير الممتلكات العامة والاساءة الى المقدسات الدينية والوطنية وحتى قتل الافراد الابرياء، وهم باجراءاتهم هذه يحرفون طريق تحقيق مطالب الشعب الحقيقية ويؤدون الى الحاق اضرار مضاعفة بالبلاد والمجتمع لذا فمن الضروري التزام اليقظة والحذر العام من جانب الشعب الايراني الابي وجميع الحريصين على امن وتقدم واستقرار البلاد للعبور من هذه المصاعب.

واضاف، انه وبعد حصول اولى التجمعات والاحتجاجات الشعبية سارع الاعداء الالداء والحاقدين ضد الشعب الايراني وعلى راسهم اميركا واذنابها العملاء كالارهابيين المنافقين (زمرة خلق) وبعض عملائهم الاقليميين لدعم وتشجيع مثيري الشغب واعمال العنف واثبتوا عمق خداعهم في الادعاء بالديمقراطية والحرص على مصالح الشعب الايراني.

واكد البيان بان الشعب الايراني الواعي والباسل لن ينسى ابدا جرائم وعداء هؤلاء الخادعين الانتهازيين منذ بداية الثورة ومرحلة الحرب المفروضة وفرض اجراءات الحظر اللاانسانية وسائر الاجراءات المعادية، وسيحل الشعب باذن الباري تعالى مشاكله ويحقق مطالبه الحقة باساليب اصلاحية وبالاعتماد على الوحدة والتلاحم الداخلي والوطني.

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