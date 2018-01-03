بالصور.. طفل فلسطيني يجتمع بوالده في معتقلات الاحتلال

العالم - فلسطين

محمد والذي يبلغ 15 عاما، ظهر مسرورا جدا وهو يقبل والده، الذي غيبه الاحتلال عن أسرته. حيث انتشرت عدة صور له وهو يحضن والده ويقبله.



يذكر أن الأسير محمد تم اعتقاله منذ 31 من كانون الثاني/ يناير عام 2016، على حاجز مخيم شعفاط، بادعاء الاحتلال تنفيذه عملية طعن داخل القدس المحتلة.



وكانت محاكم الاحتلال أصدرت بعد عام من اعتقاله حكما بسجنه 11 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل.



وكانت والدة الأسير طالبت جميع المعنيين بقضية الأسرى بالضغط على الاحتلال؛ لإنهاء معاناة نجلها القابع في سجون الاحتلال.



ولفتت إلى أن طفلها القابع في سجن مجدو، تعرض لتحقيق قاس داخل مركز تحقيق سجن المسكوبية، مشيرة إلى أنها تزوره مرة كل أسبوعين.



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