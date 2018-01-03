مرشح سابق لرئاسة تونس تلقى مليون دينار من الإمارات

العالم - تونس

وقال المسعودي، خلال حضوره عبر إذاعة "ديوان أف أم" الثلاثاء، إن "نور الدين حشاد تلقى مبلغ مليون دينار من دولة الإمارات كتمويل لحملته الانتخابية، إثر ترشحه للرئاسة آنذاك".

وقارن بين ما قدمه الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد لتونس، وبين ما أسماه خيانة نجله، مضيفا بلهجة ساخرة: "الزعيم الراحل فرحات حشاد قال: تحيا تونس، وأحبك يا شعب، بينما صدح ابنه بالقول: أحب أموال الإمارات".

وشدد أن خيانة البلد لا تكون فقط بالسلاح، بل بخيانة المبادئ.

وأكد المسعودي أن نور الدين حشاد يفترض أن يكون محل تتبع جزائي، بحسب القانون المنظم لتمويل الأحزاب، الذي يعاقب كل من يتلقى تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني، من سنة إلى 5 سنوات سجنا، وبغرامة مالية.

وكانت دائرة المحاسبات في تونس -وهي هيكل حكومي كلفت حينها بمراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014- قد كشف في تقرير لها عن تلقي أحد المرشحين للدور الأول من الانتخابات الرئاسية تمويلا أجنبيا بقيمة 4.6 مليون دينار، دون ذكر اسمه، ما فتح باب التكهنات على مصراعيها، ووصل الأمر لاتهام الدائرة ذاتها من قبل بعض الأحزاب بالتستر على مرشحين بعينهم.

ويدير المرشح السابق للرئاسة نور الدين حشاد "مؤسسة فرحات حشاد"، التي تهتم بالإرث التاريخي والنضالي للزعيم النقابي الراحل.

ويمنع قانون الجمعيات في تونس تلقي الأموال بهدف دعم الأحزاب أو المرشحين المستقلين، لكنه لا يمنع الجمعيات ذاتها من الحصول على تمويلات أجنبية.

المصدر: عربي 21

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