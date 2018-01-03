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واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس في الجمعية العامة

واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس في الجمعية العامة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقيم حفلا خاصا للدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

 

 

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هائلي، في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تنسى" التصويت في الجمعية العامة حول قضية القدس.

وأوضحت في هذا السياق "في غضون ذلك سنعقد مساء الاربعاء حفلا للدول التي لم تتصد لموقف الولايات المتحدة".

وأشارت هايلي إلى أن هذه الخطوة "ستمثل تعبيرا مهما عن الصداقة من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة "أتطلع بفارغ الصبر إلى حفل الغد ونأمل في أن يشهد العام 2018 مزيدا من مثل هذه الفعاليات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم الـ6 كانون الأول الجاري، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في الكيان من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، إضافة كما رفضته معظم الدول الغربية.

وعلى خلفية استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" (حق النقض) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر في مجلس الأمن الدولي لرفض خطوة ترامب، رفعت تركيا واليمن هذه الوثيقة لمناقشتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت الأغلبية الساحقة من أعضائها (128 دولة)، في 21 من كانون الاول الماضي، لصالح القرار.

وعارضت 9 دول القرار وهي الولايات المتحدة، والكيان الإسرائيلي، وغواتيمالا، وهندوراس، وجزر، مارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتوغو، بينما امتنعت 35 دولة عن تأييد أو دعم الوثيقة، فيما لم تعرب حوالي 20 دولة عن موقفها من خلال عدم الضغط على الزر.

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