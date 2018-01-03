الحزب الديمقراطي الاشتراكي في موريتانيا ينظم مهرجانا لدعم القدس

العالم - العالم الاسلامي

وفي كلمة له قال رئيس الحزب أمام المئات من أنصاره في مهرجان تضامني مع القدس عقد في العاصمة الموريتانية ان القرار الباطل الذي اتخذه الرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب جريمة ليس في حق القانون الدولي وحقوق شعب فلسطين وحسب وإنما ضد الإنسانية اجمع.

واضاف ان هذا المهرجان الذي حضره بعض قادة الاحزاب ووفد دبلوماسي فلسطيني هو خطوة اولى ضمن سلسلة من الخطوات قرر الحزب اتخاذها لمواجهة قرارات الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى انه ما كان للرئيس الأمريكي ان يقدم على هذه الخطوة الوقحة لولا وجود ضوء اخضر من أنظمة العمالة في الخليج الفارسي، فالصمت السعودي وسائر الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تجاه جريمة الاعتداء على الحرم القدسي والتواطؤ الخفي بينها وبين ترامب هو وصمة عار.

وحول الحرب في اليمن قال إن الحرب على اليمن السعيد واستمرارية تصعيدها هي الوجه الآخر لقرار ترامب باعتبار كل العواصم العربية عاصمة لـ"إسرائيل" حسبما افاد موقع العهد الاخباري.

وتابع ولد اربان قائلا "إننا في الحزب الديمقراطي الاشتراكي وباسم كافة المنتسبين لا يمكننا الا ان نندد وبأعلى صوت بالحرب البربرية الشعواء التي يشنها نظام آل سعود على أهلنا في اليمن والتي يذهب ضحيتها المدنيون والأطفال والشيوخ والعجزة من خلال الغارات الوحشية والهمجية على المدن والأسواق والمدارس والإحياء الآهلة بالسكان".

ولفت إلى أنها "الحرب التي تدل على استهتار النظام السعودي بالدم العربي المسلم في اليمن بعد ان اشترى مواقف الامم المتحدة وهيئاتها التي تدعي الإنسانية زورا وبهتانا".

وحيا رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي محور المقاومة ممثلة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا وحزب الله والعراق وقال "لا يمكننا في هذه المناسبة إلا ان نحيي مواقف محور المقاومة في مقدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ونهنئ الشعب الايراني على تصديه لمؤامرة الفتنة التي خطط لها أعداؤه للانتقام منه بعد دوره الرائد في افشال مشاريع الفوضى في المنطقة".‎

كما حيّا ولد اربان الجمهورية العربية السورية وحزب الله وفصائل الحشد الشعبي في العراق على هبتهم الشجاعة لانقاذ القدس، ودعا ولد اربان الى تشكيل اول جبهة شعبية واسعة ومنظمة تضم الاحزاب السياسية والقوى المدنية والدينية والثقافية والنقابية العربية والإسلامية لمواجهة الكيان الصهيوني وكل أشكال التطبيع مع بعض الأنظمة العربية والإسلامية".

ورفعت في المهرجان صور مكبرة للقدس ولاعلام فلسطين كما القيت اناشيد حماسية اشادت بالإمام الخميني قدس سره وكذلك بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.‎

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