الناطقة باسم البيت الأبيض: باكستان لديها الكثير لتفعله لوقف الإرهاب

العالم-الأميركيتان

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ساندرز، مساء الثلاثاء، خلال أول موجز صحفي لها بالعام 2018، وتطرقت خلالها للحديث عن التغريدات التي نشرها الرئيس، الإثنين، واتهم فيها إسلام آباد بدعم الإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى".

وأضاف: "هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في ​أفغانستان​".

المصدر: النشره