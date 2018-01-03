تكبيد مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة بعمليات متفرقة بالبيضاء والغيل

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واكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان السعودي في العملية الهجومية.

وأشار المصدر الى إحراق آلية تابعه للمرتزقة السعودية خلال العملية على منطقة الأجردي بمديرية الزاهر

وكسرت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية زحف للمرتزقة باتجاه تبة القرن بقيفة وسقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات للمرتزقة في ذي تويلق بالزاهر بعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم عمليتين نوعيتين على مواقع مرتزقة العدوان بمديريتي الغيل والمصلوب بالجوف.

واكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عددا من المرتزقة واغتنام أسلحة في عملية هجومية على مواقعهم بمديرية الغيل.

وأشار المصدر الى تنفيذ هجوم مباغت على معسكر السلان في مديرية المصلوب وقتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .