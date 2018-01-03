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وزير الخارجية التركي: نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في إيران ونحن ضد التدخل الخارجي في إيران
وزارة الدفاع الروسية: سقوط هليكوبتر إم.آي-24 في سوريا بسبب أعطال فنية ومقتل طياريها الاثنين
السلطات التركية تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا في عملية تستهدف اتباع فتح الله غولن
الرئاسة الفلسطينية تؤكد ان القدس "ليست للبيع" بعد تهديدات ترامب بوقف المساعدات للفلسطينيين
نجاة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن (محمد الخضر) اثر تعرض طائرة هليكوبتر تقله لحادث في بنغلاديش
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا بحملة مداهمات شنتها بالضفة الغربية
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سقوط هليكوبتر روسية في سوريا ومقتل طاقمها
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط هليكوبتر إم.آي-24 في سوريا ومقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.
وقالت الوزارة بأن الحوامة سقطت بسبب عطل فني.
يتبع ..
تصنيف :
سوریا
أوروبا
كلمات دليلية :
#وزارة الدفاع الروسية
#هليكوبتر
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