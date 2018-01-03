الداخلية التونسية تعلن اعتقال إرهابي جزائري خطير

العالم - تونس

وقال المصدر اليوم الأربعاء لوكالة سبوتنيك إن "الإرهابي الذي وصفه بيان وزارة الداخلية بالخطير يحمل جنسية جزائرية، وتم اعتقاله خلال عملية أمنية خاصة".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلن الليلة الماضية عن اعتقال إرهابي يحمل جنسية دولة مغاربية، لم تحددها، وكان مطارد أمنياً من قبل سلطات بلاده بسبب انضمامه إلى تنظيم إرهابي.

وأضافت الداخلية التونسية في بيانها أن هذا العنصر متحصن في الجبال منذ 10 سنوات مع الجماعات الإرهابية مشيرة إلى أن التحريات والأبحاث متواصلة معه بالتنسيق مع النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ومنذ سنوات التحق عدد من الإرهابيين الجزائريين بكتيبة عقبة بن نافع التي تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربی وتحصنت في جبال الشعانبي على الحدود بين وتونس والجزائر.

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