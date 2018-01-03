اعدام 14 مليون دجاجة بسبب انفلونزا الطيور في ايران

العالم - ايران

وأضاف علي رضا رفيعي بور في مؤتمر صحافي الاربعاء، أن انفلونزا الطيور انتشر في مزارع تربية الدواجن في 15 محافظة ايرانية، غير أن حجم الاصابة كان اكبر في 9 محافظات نظرا لكثافة عدد المزارع فيها.

وبيّن أن منظمة البيطرة تفحص دوما الدواجن في القرى والمزارع ولم تسجل اصابة بانفلونزا الطيور على مدى العام، غير أن هذا النوع من المرض ينتشر سنويا في فصل الخريف ( يبدأ 23 سبتمبر/أيلول).

من جهة ثانية اكد رئيس المنظمة أن ايران تنتج بين 30 الى 45 بالمئة من لقاحات الطيور و90 بالمئة من تلك المتعلقة بالمواشي.

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