هكذا ردت روسيا على دعوة أمريكا عقد اجتماعات أممية حول إيران!

العالم - أوروبا

وكانت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد أعلنت للصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، بأن روسيا تدعو لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إيران "خلال الأيام القليلة القادمة".

"وردا على ذلك، كتبت زاخاروفا على حسابها في فيسبوك تقول:" ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم، على سبيل المثال، يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية حول قمع وتفريق أعمال الاحتجاج، وأن تشرح بالتفصيل كيف، مثلا، قمعت بلادها حركة احتلوا وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية للمشاركين فيها، أو كيف نفذت عملية تطهير"فيرغسون".

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