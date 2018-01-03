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مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تستهدف أرض زراعية شرق صوفا شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مراسل العالم: 9 شهداء وعدد من الجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مطعما شعبيا في مديرية زبيد بالحديدة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي رأس العامود بالقدس المحتلة
مراسل العالم: أكثر من 30 مواطن بين شهيد وجريح حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على مديرية زبيد بمحافظة الحديدة
مراسل العالم: إعلام تحالف العدوان السعودي يعترف بمقتل 8 جنود سعوديين بنيران الجيش اليمني واللجان في جبهات الحدود
مراسل العالم: كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات استشهادية
رئيس محكمة مدينة بروجرد: اعتقال مواطن اوروبي خلال الاحداث الاخيرة في المدينة كان يقوم بتوجيه مثيري الشغب وتحريضهم
شاهد: مدينة اهواز توصل صوتها لمثيري اعمال الشغب والتخريب
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الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش
نظمت في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، مسيرة جماهيرية تنديداً بالتجمعات الاحتجاجية غير القانونية، وما تخللها من أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
العالم
-
ايران
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
103-10
تصنيف :
إیران
العالم الاسلامي
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
#مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان
#مسيرة جماهيرية
#ايران
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