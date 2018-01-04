هل تحل حركة الشباب محل داعش؟

العالم - أفريقيا

ونقل موقع العين الإخباري عن صحيفة “ذي صن” الإنجليزية، إن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الشباب بسيارة مفخخة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وراح ضحيته 512 شخصا في مقديشو، لفت أنظار أجهزة الأمن للمليشيات الإرهابية بشكل كبير خشية من قدراتها على شن عمليات إرهابية أكبر في المستقبل على الصعيد الدولي.

نقلت الصحيفة الانجليزية عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قولهم إن مليشيا الشباب الإرهابية أثبتت قدرتها على شن هجمات دولية خارج الصومال بعد الهجمات التي تبنتها بدول غرب إفريقيا.

ولفت المصدر إلى عدم قيام مليشيات حركة الشباب بأي هجمات بأوروبا والولايات المتحدة حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بالوقت إذا ما تحصلت على مصادر دعم وتمويل يمكنها من ذلك.

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