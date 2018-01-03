وفدا بغداد ومنطقة كرستان العراق يصلان الموصل للتفاوض بشأن المناطق المتنازع عليها

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وقال المصدر، إن "وفد الحكومة المركزية الذي يضم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي وعدد من كبار الضباط وصل الى مركز عمليات الموصل، كما وصل وفد منطقة كردستان العراق الذي ترأسه وزير الداخلية كريم سنجاري".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفدين استأنفا المفاوضات بينهما لغرض الاتفاق على صيغة مشركة لإدارة المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى انه "وفق للمصادر، فإن المفاوضات تسير في خطى عدم الاتفاق بين الطرفين بالوقت الحالي".



وكانت القوات الاتحادية سيطرت على اغلب المناطق المتنازع عليها في شهر تشرين الاول من ٢٠١٧ والتي كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية منذ عام ٢٠٠٣.