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أخطر أشكال الفساد في السعودية

أخطر أشكال الفساد في السعودية
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة أجرتها شركة الأبحاث الرقمية DRC عبر استبيان إلكتروني بالتعاون مع صحيفة "سبق" السعودية، أن الفساد في المملكة تنوع واتخذ أشكالا مختلفة.

العالم - السعودية

وأظهر استطلاع رأي في الدراسة أن 74% اعتبروا أن استغلال النفوذ هو أخطر أشكال الفساد على السعودية، بينما رأى 67% أن الأخطر هو اختلاس وتبديد المال، فيما اعتبر 54% أن الرشوة أخطر أشكال الفساد، في حين حصلت الوساطة والمحسوبية على نسبة قاربت 41%..

وبخصوص إمكانية اتخاذ إجراءات ناجعة من قبل الحكومة السعودية لمكافحة الفساد، لم يتوقع 74% من المشاركين في الدراسة حدوث ذلك.

ووفق الدراسة فلم تتوقع الغالبية من المشاركين في الدراسة تفعيل هذه الإجراءات الحازمة لمكافحة الفساد، وبلغت نسبة المشاركين الذين لم يتوقعوا تفعيل الدولة لإجراءات مكافحة الفساد قرابة 74% إجمالا.

ونشر الاستبيان عبر صحيفة "سبق" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للفترة من 11 وحتى 16 ديسمبر 2017، وشارك فيه 7406 أشخاص، معظمهم سعوديون بنسبة تجاوزت 98% من الفئة العمرية من 31 إلى 35 سنة.

 

 

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