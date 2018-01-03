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مسؤول سوداني: مصر تسعى لجر السودان لاشتباكات مباشرة

مسؤول سوداني: مصر تسعى لجر السودان لاشتباكات مباشرة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اللجنة الفنية للحدود من الجانب السوداني، عبدالله الصادق، إن استمرار ما أسماه بـ"العدوان المصري" على مثلث حلايب يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة مع مصر.

العالم - أفريقيا

ووصف الصادق الذي يشغل أيضا منصب مدير هيئة المساحة، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب "المحتل" بأنه استمرار في التعدي على الأراضي السودانية، مؤكدا أن هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر.

ودعا الصادق في حديث مع (smc) إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية والتعامل معها بالطرق السلمية، مضيفا أن حلايب سودانية وستسترد من مصر.

من جانبها رفضت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر الماضي، ما اعتبرته مزاعم سودانية بالسيادة على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية على البحر الأحمر.

يذكر أن الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها "تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم الوطني 

كما اشتكت الخرطوم "من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها يغطي بين البلدين، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب.

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