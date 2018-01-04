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الحكومة المصرية تأمر بـ"تيسيرات" لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة

الحكومة المصرية تأمر بـ
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بـ"تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة" لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في البلاد.

العالم - أفريقيا

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي جرى عقده، الاربعاء ولم يتطرق لماهية تلك التيسيرات.

ووفق البيان، ناقش مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، ما تم اتخاذه من إجراءات حيال توفيق (تسوية) أوضاع الكنائس غير المرخصة في جميع محافظات مصر.

وتأتي تصريحات مدبولي، قبيل أيام من احتفال الطائفة الأرثوذكسية (الأكبر عددا بين مسيحيي مصر) بعيد الميلاد، والذي يوافق 7 يناير/كانون الثاني من كل عام، وفقا للتقويم الشرقي.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة المصرية بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومبان خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

وفي يناير 2017، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لتوفيق (تسوية) أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وتشير تقارير لمنظمات حقوقية محلية (غير حكومية) إلى أن التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعترض بناء الكنائس في مصر تساهم في ارتفاع حدة التوترات الطائفية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.

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