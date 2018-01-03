الكشف عن حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

العالم - سوريا

اطراف المنخفض الإيسلاندي تمددّت نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وشملت لبنان وسوريا وفلسطين والاردن وسيناء فتشكلت منطقة من الضغط الجوّي المنخفض سوف تتمركز بين لبنان وشمال فلسطين حيث سيضرب المنخفض العاصف بقوّة ومن المنتظر ان تكون نسبة الهطولات مرتفعة جداً قد تتخطى 100مم في مدة 24 ساعة مصحوبة برياح ناشطة وعواصف رعدية وتساقط للبرَد، الأمر الذي سيشكّل ارتفاعاً في نسبة المياه على الطرقات الساحلية، وسيولاً في المناطق الجبلية وظهور اعاصير قمعية على الخط الساحلي من سوريا الى فلسطين.

وتصل الكتل الرطبة من وسط اوروبا نحو البحر المتوسط وغرب تركيا مدفوعة من المنخفض الإيسلاندي الذي وصلت قيمه فوق وسط اوروبا الى 990hpa، اعتباراً من مساء الأربعاء ما يساهم بتشكل منخفضان جوّيان: الأول بين قبرص وشمال مصر، والثاني من جنوب اليونان، سوف يلتقيان ظهر الخميس فوق فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

تنشط الرياح الجنوبية الغربية قبل ظهر الخميس ويبدأ تساقط الأمطار بشكل متفرّق على ان تصبح غزيرة بعد الظهر وفي ساعات المساء.

تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1800 متر وتتدنى الخميس ليلاً الى 1500 متر وتكون ممزوجة بالماء بين 1200 و 1300 متر.

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