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حميميم: عسكريون روس يبحثون مع شيوخ عشائر شروط التسوية في سوريا

حميميم: عسكريون روس يبحثون مع شيوخ عشائر شروط التسوية في سوريا
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أجرى المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا، اليوم الأربعاء، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوي نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة.

العالم - اسيا والباسفيك 

وقال الجنرال يوري يفتوشينكو، المتحدث باسم المركز الذي مقره مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

وذكر المتحدث أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعا تفاوضيا بشأن المصالحة في سوريا.

وأضاف أن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع فصائل المعارضة المسلحة في أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

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