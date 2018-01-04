عبداللهيان: الاعداء يسعون دوما الى بث الفرقة بين الشعوب المسلمة

العالم - ايران

والتقى سفير جمهورية طاجيكستان بطهران "نعمت الله امامزاده" الاربعاء مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

واكد امير عبداللهيان في بداية اللقاء على اهمية الاهتمام بالوشائج الثقافية والتاريخية بين الشعبين المسلمين، وقال: ان الاواصر التاريخية واللغة المشتركة تعد رصيدا قويا لتنمية وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، اذ يجب الاستفادة منها في اطار مصالح الشعبين الايراني والطاجيكي.

واضاف: ان تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات بين اللجان التخصصية لبرلماني البلدين من شأنها المساعدة على تنمية العلاقات الثنائية.

واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الخارجية الى محاولات الاعداء لبث الفرقة بين الشعوب المسلمة في المنطقة، وقال: ان الاعداء يسعون دوما لايجاد شرخ بين البلدين، لذا يجب الحيلولة دون تحقيق الاعداء لنواياهم الشريرة وسوء الفهم بين البلدين والشعبين عبر استمرار الحوار والمشاورات بين كبار المسؤولين في ايران وطاجيكستان.

وفي الختام اكد امير عبداللهيان على تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في البلدين في سياق مكافحة الجماعات التكفيرية والارهابية في المنطقة بموازاة التعاون السياسي والبرلماني.

من جانبه اكد سفير جمهورية طاجيكستان بطهران "نعمت الله امامزاده" في هذا اللقاء على الاسراع في مسار تعزيز العلاقات بين طاجيكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا: هناك ارضيات كثيرة في مختلف المجالات بين البلدين ينبغي الاستفادة منها في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية من خلال التخطيط الدقيق والصحيح.

ووصف سفير طاجيكستان بطهران، الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها بلدشقيق وصديق تربطه مع بلاده اواصر تاريخية وثقافية عميقة، مضيفا: على الدوام كان العلاقات بين الشعبين مستدامة واخوية، ويجب عدم السماح للاعداء باختراق هذه الصداقة التاريخية.

وفي الختام اكد السفير الطاجيكي على تنفيذ الاتفاقيات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وتنمية صناعة السياحة بين البلدين.

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