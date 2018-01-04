ايران تصدر سلعا بقيمة 31 مليار دولار في غضون 9 اشهر

العالم - ايران

وقال مدير مكتب تطوير الخدمات التجارية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية "فرهاد نوري" في مراسم تكريم المصدرين والناشطين الاقتصاديين النموذجيين بمحافظة همدان اليوم الاربعاء:خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري /بدأ في 21 مارس 2017/ بلغت صادرات البلاد 31 مليار و600 مليون دولار في حين بلغت قيمة الواردات 37 مليار و500 مليون دولار، مايشير الى تسجيل عجز تجاري بمقدار 6 مليارات دولار.

واوضح ان صادرات السلع غير النفطية تشكل 53 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد، مضيفا: ان صادرات البلاد تراجعت بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

ونوه مدير مكتب تطوير الخدمات التجارية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية الى ان هدف صادرات البلاد استنادا الى خطة التنمية السادسة يبلغ 40 مليار دولار، وقال: من هذا الرقم تحقق 31 مليار و600 مليون دولار ما يعني 80 بالمائة من الخطة المرسومة.

وتابع قائلا: في غضون الاشهر التسعة الماضية فان 20 بالمائة من صادرات ايران كانت وجهتها الصين، 15 بالمائة الى الامارات، 14.5 بالمائة الى العراق، 9.5 بالمائة الى كوريا الجنوبية، و6 بالمائة الى افغانستان.

واشار نوري الى ان 25 بالمائة من واردات البلاد تأتي من الصين، و17 بالمائة من الامارات.

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