تفكيك خلية تكفيرية خططت لإغتيالات بتونس

العالم - تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء أنّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني في ضاحية العوينة بتونس العاصمة بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بولاية سوسة(وسط شرق) تمكنت من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 9 عناصر تنشط بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة على علاقة بعنصر إرهابي فارّ كانت تخطط لإستهداف مركز أمن وميدان رماية مستعمل من طرف الوحدات الأمنية إضافةً إلى التخطيط لإغتيال أحد أعوان الأمن.

وأضافت الوزارة أنّ العملية الأمنية تأتي في إطار تعقّب العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار والكشف عن الخلايا النائمة المرتبطة بها وأنّه تمّت إحالة المتهمين للنيابة العمومية.

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