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الوفاق البحرينية: اعتقال الشيخ محمود العالي استهداف للحريات الدينية

الوفاق البحرينية: اعتقال الشيخ محمود العالي استهداف للحريات الدينية
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أكدت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين أن اعتقال نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي العلامة الشيخ محمود العالي هذه الشخصية الدينية الكبيرة والتي لها وزنها الديني والاجتماعي يعكس حجم العداء الذي تكنه السلطات للحريات الدينية والرأي الآخر

العالم - البحرين

وقالت الوفاق في بيان، إن السلطات البحرينية اعتقلت العلامة الشيخ محمود العالي بتهمة التضامن مع كبرى المرجعيات الدينية في البحرين والخليج الفارسي آية الله الشيخ عيسى قاسم ودفاعه عن مبدأ ديني إسلامي يشكل جزءاً أساسي كفريضة إسلامية.

وشددت الوفاق على أن هذا الاستهداف يعكس السجل الأسود للسلطات في استهداف الحريات الدينية بوحشية، وأن هذا الاعتقال امتداد لاعتقال العشرات من علماء الدين ومحاكماتهم والتشهير بهم والإساءة لهم واستهداف آخرين بسحب جنسياتهم واستدعائهم للتحقيق والتنكيل بهم في المنافذ والتعدي السافر ضدهم وهو جزء من مشروع ممنهج يتضمن الإهانة والازدراء الرسمي وشبه الرسمي بالمذهب الجعفري وبالمنتمين له حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

وطالبت الوفاق في بيانها بضرورة الإفراج عن العلامة الشيخ محمود العالي وبقية العلماء المعتقلين ووقف استهداف العلماء وهم بالعشرات.

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